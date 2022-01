Calciomercato Torino, è fatta per l’arrivo dell’attaccante Demba Seck

L'attaccante classe 2001 è pronto ad arrivare in granata dopo che la dirigenza del Toro ha trovato l'accordo con quella della Spal

Il Torino ha messo a segno il quarto colpo del suo mercato invernale, si tratta di Demba Seck. La trattativa con la Spal si è riaperta nella notte e questa mattina sono stati definiti gli ultimi dettagli per sistemare l'affare per portare in granata la punta classe 2001. L'attaccante senegalese è pronto a rinforzare il pacchetto avanzato della formazione granata arrivando a titolo definitivo in cambio di circa 4 milioni di euro secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com. Non solo Seck può arrivare in granata dalla Spal ma anche due profili giovani come Saiani e Dell’Aquila, come anticipato da Toro News. Dopo la delusione per essere sfumato l'arrivo di Gatti, il Torino chiude così per il quarto acquisto della sua sessione di mercato di questo mese di gennaio: dopo Fares, Pellegri e Ricci anche Seck sarà un nuovo uomo a disposizione di Juric.