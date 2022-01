Calciomercato, il Torino insieme a Seck punta i giovani Saiani e Dell’Aquila della Spal

Prosegue la ricerca di nuovi talenti del responsabile del settore giovanile granata Ruggero Ludergnani

Demba Seck al Torino è una trattativa assolutamente viva e potrebbe chiudersi nelle ultime ore di mercato. Insieme all’attaccante classe 2001, tuttavia, il Torino ha chiesto alla Spal anche due giovani nell’ambito di un’operazione dal costo complessivo di cinque milioni. Secondo quanto raccolto da Toro News, uno è l’esterno offensivo 2004 Francesco Dell’Aquila, assoluto protagonista della Spal prima in classifica nel campionato Under 18 con 13 gol segnati in 12 partite. L’altro è il terzino sinistro classe 2005 Filippo Saiani, che quest’anno ha già messo a segno 7 presenze in Primavera con due anni di anticipo. Si tratta di due profili che il responsabile del settore giovanile granata, Ruggero Ludergnani, conosce ovviamente molto bene avendo ricoperto lo stesso ruolo dalla Spal fino all’estate scorsa. Oltre a Dell’Aquila e Saiani, il Torino aveva chiesto anche Luca D’Andrea, esterno offensivo mancino classe 2004 nel giro della Nazionale Under 18, ma su di lui è arrivato prima il Sassuolo che ha già chiuso la trattativa.