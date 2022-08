Calciomercato Torino, è fatta per Segre al Palermo: ecco la formula

Jacopo Segre si prepara a lasciare il Torino. Il centrocampista granata, dopo una serie di prestiti secchi che lo hanno sempre riportato a vestire nel precampionato la maglia granata, sta per salutare definitivamente il Torino. Per lui è infatti pronto un contratto triennale con il Palermo. Nella squadra siciliana tornerà a giocare in Serie B, campionato in cui si era già messo in mostra con Perugia, Spal, Chievo e Venezia. Su di lui c'era anche il Cagliari, sorpassato però dal Palermo che alla fine avrà la meglio. Segre si è allenato nella giornata odierna ancora a Torino, domani è però atteso in Sicilia per le visite di rito e la firma sul contratto. Lascerà la maglia numero 8 che a questo punto potrebbe essere presa in consegna da Vlasic.