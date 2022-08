Calciomercato Torino: è fatta per Verdi al Verona, i dettagli

Tutto fatto tra il Verona e Simone Verdi . Il Torino mette a segno un’operazione in uscita: il trequartista resta in Serie A, aveva diverse offerte ma ha preferito quella del Verona, che aveva bisogno di innesti sulla trequarti per sostituire Barak e Caprari ceduti rispettivamente a Fiorentina e Monza.

Verdi, da settimane fuori rosa col Torino, firmerà con il club veneto nelle prossime ore. La formula dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, convertibile in obbligo al ricorrere di determinate condizioni sportive legate al rendimento del giocatore e ai risultati del club veneto. Ulteriori dettagli saranno più chiari in giornata, l’ufficialità non dovrebbe tardare. Verdi ha disputato gli ultimi sei mesi della stagione 2021/2022 con la Salernitana in prestito secco, poi è tornato al Torino ma in estate non c’è mai stato dubbio sul fatto che non rientrasse nei piani del club. Sul finire del mercato estivo, si sblocca la situazione per il suo futuro: Verdi al Verona è un affare fatto.