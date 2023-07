Calciomercato Torino, è una settimana chiave per Vlasic: le ultime

Continuano i contatti con il West Ham per riportare il trequartista croato in granata. In settimana saranno previsti nuovi incontri.

Il Torino spera di riportare Nikola Vlasic in granata per il ritiro di Pinzolo, che inizierà il 17 luglio. Quello relativo al trequartista croato, che ha vestito la maglia granata nell’ultima stagione salvo poi non essere riscattato alle condizioni prestabilite, è un fronte caldo del mercato Toro.