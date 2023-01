Calciomercato Torino, Edera cerca spazio: proposto a Venezia e Pescara

Potrebbe smuoversi qualcosa sul fronte del uscite per il Torino. Simone Edera, trequartista classe 1997 fuori dai piani di Ivan Juric, si sta guardando attorno per trovare una sistemazione in. Il giocatore è stato proposto in Serie B e continuerà la ricerca di un interlocutore. Tra le squadre con cui sono stati instaurati i primi contatti figura il Venezia, ma anche il Pescara in C.

Torino, Edera mai nei piani di Juric: il Torino cerca una sistemazione

Simone Edera, dopo aver ricominciato a mettere minuti nelle gambe in Primavera a un anno dall'infortunio al ginocchio, si era aggregato in estate al ritiro estivo con Juric. Ma non è mai rientrato nelle scelte del tecnico croato che lo ha messo fuori rosa nella prima parte di campionato. Lo si è rivisto in campo in amichevole e ha ricevuto qualche convocazione ma nulla di più. Il ragazzo vuole giocare per non perdere altri 6 mesi di campionato. Il Torino sta valutando più opzioni per un eventuale trasferimento del giocatore, tra cui il prestito. Il contratto di Edera scade ad ogni modo nel 2023 e non sarà rinnovato dal club granata.