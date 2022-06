Calciomercato Torino, Fares il prestito è finito: la Spagna chiama. E i granata…

A due settimane dal ritiro del Torino per la prossima stagione, continuano i ragionamenti della società granata in merito al mercato. Tra questi c'è anche quello in riferimento alla fascia sinistra, che con l'addio di Cristian Ansaldi si troverebbe particolarmente scoperta. In inverno il Toro aveva fatto un'operazione per potenziare il reparto, prendendo Mohamed Fares dalla Lazio, salvo poi vedere il giocatore rompersi il crociato dopo tre giorni in granata. A fine giugno finirà il suo contratto con il Torino e la sua prossima destinazione è ancora tutta da decidere.

RIENTRO - A luglio Fares rientrerà alla Lazio, squadra nella quale sarà molto difficile che rimanga. Il terzino infatti sta cercando un progetto che possa stimolarlo, per tornare ai massimi regimi nella prossima stagione e mettersi di nuovo in gioco. A quanto sembra il Celta Vigo si è fatto sentire per un eventuale acquisto, ma per il momento la situazione è ancora ferma. Sullo sfondo rimane comunque un'ipotesi che si tinge ancora di granata.

TORO - Fares non è detto infatti che non torni al Torino. Al momento le possibilità sono molto basse, quasi tendenti allo zero, ma non è da escludere totalmente: i granata, come detto, restano in emergenza in quel ruolo, e potrebbero anche ripiegare sul suo profilo nel corso di questa sessione di mercato. Però per il momento Fares non fa parte dei progetti granata e molto probabilmente andrà in cerca di una nuova e stimolante esperienza, anche perché prima di tornare in campo dovrà completamente riprendersi dal brutto infortunio patito a gennaio.