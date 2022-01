Calciomercato Torino, Fares può essere sbloccato da Calafiori al Genoa: le ultime

La situazione della trattativa tra Fares e il Torino: il Genoa chiede Calafiori alla Roma e potrebbe sbloccare il terzino della Lazio

Il fronte più caldo che da qualche giorno riguarda il calciomercato del Torino è quello del possibile arrivo in granata di Mohamed Fares: se la situazione era rimasta bloccata la scorsa settimana perchè il Genoa – squadra che attualmente detiene l’esterno algerino in prestito con diritto di riscatto - non consentiva la sua partenza, nelle ultime ore le cose hanno iniziato a prendere un’altra piega. Il Genoa, infatti, avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Roma - sorpassando anche la concorrenza del Cagliari, il quale avrebbe chiesto un premio di valorizzazione che la Roma non era disposta a concedere - per il prestito di un altro laterale sinistro, Riccardo Calafiori. Con l'arrivo del giocatore giallorosso quindi, qualora vada a buon fine, potrebbe sbloccarsi la situazione di Fares, consentendo al giocatore rossoblù di portare avanti la trattativa con il Torino. Il club granata, che ha in Davide Vagnati un grande estimatore del giocatore, ha già il benestare del ragazzo e del club di appartenenza, la Lazio.