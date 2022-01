Calciomercato Torino, Fares sempre più vicino: trattativa ai dettagli

Il laterale potrebbe ritrovare presto Vagnati che lo portò alla Spal e che è pronto a regalarlo come rinforzo a Juric

Come raccontato già negli scorsi giorni, l’esterno di proprietà della Lazio (negli ultimi sei mesi al Genoa) poteva rappresentare un’occasione di mercato ed i granata non se la stanno facendo scappare. Fares è infatti un giocatore conosciuto molto bene da Vagnati, che in passato lo ha valorizzato alla Spal. E il direttore sportivo granata ha pensato a lui quando è emersa, in modo chiaro, la necessità di trovare un rinforzo sulla corsia sinistra: Aina è in Coppa d'Africa, Ansaldi non dà garanzie di continuità per la sua fragilità fisica e Vojvoda nasce come terzino destro. Juric potrebbe quindi accogliere molto presto un nuovo innesto per la corsia di sinistra: la trattativa è ormai alle conclusioni.