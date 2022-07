Calciomercato Torino, fatta per Kone al Frosinone: i dettagli

Dopo aver chiuso l'operazione Miranchuk, il Torino si attiva anche sul fronte delle uscite. Ben Lhassine Kone è infatti destinato al Frosinone. Il centrocampista, reduce da sei mesi di prestito al Crotone, era stato cercato da Perugia e Frosinone. I secondi hanno operato il controsorpasso decisivo per convincere il Toro a lasciar partire il giocatore, che giocherà quindi ancora in Serie B. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Torino. Kone, assente a Nizza per l'ultima amichevole del precampionato, è atteso a breve a Frosinone.