Calciomercato Torino, fatta per Zima: il difensore è arrivato a Caselle

L'accelerazione odierna per David Zima è risultata decisiva. Ormai è fatta per il suo acquisto a titolo definitivo per una cifra di 5 milioni, che verranno incassati dai cechi dello Slavia Praga. Un fisico possente (190 cm) e un'età anagrafica interessante (classe 2000) fanno di Zima un profilo inseguito da diverse società nel corso dell'estate. Dalla Repubblica Ceca già negli scorsi giorni avevano annunciato l'interessamento del Torino. La conclusione dell'operazione è avvenuta in queste ore con un acquisto a titolo definitivo per una cifra non indifferente sborsata dal club granata di Urbano Cairo. L'arcigno difensore è atterrato all'aereoporto di Caselle pochi minuti fa, seguiranno visite mediche e firme.