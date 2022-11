Calciomercato Torino, futuro scritto per Bayeye: sarà prestato in Serie B

La scorsa estate Bayeye era stato giudicato dalla dirigenza del Torino come uno dei prospetti più interessanti di tutto il campionato di Serie C. Dopo una bella stagione con il Catanzaro, la società granata si è convinta ad investire per portarlo subito all'ombra della Mole a titolo definitivo. Dopo aver svolto la preparazione in Austria con mister Juric ed essere sceso in campo nelle amichevoli estive, il francese non si è però riuscito a ritagliare uno spazio nelle partite ufficiali. Per lui infatti si contano solamente 7 minuti nel match di inizio agosto contro il Palermo in Coppa Italia. A quanto pare non è riuscito a convincere Juric a concedergli delle chance in campionato ed è stato giudicato non ancora pronto per il livello della Serie A.

Il futuro di Bayeye non sarà più nel Toro: andrà in prestito

Per aiutarlo a crescere e a potersi guadagnare un futuro in questa squadra, è pronto un prestito per lui già dal prossimo mese di gennaio. Un'esperienza in un campionato come la Serie B potrebbe essere la strada migliore per aiutarlo a farsi le ossa lontano dalle pressioni di una piazza come Torino. Si tratta anche di un giusto step intermedio utile per aiutare Bayeye a digerire più facilmente il doppio salto dalla C alla A. Già durante questa sosta il suo entourage è alla ricerca di una destinazione gradita al Toro e al ragazzo che possa permettergli di giocare con continuità. La soluzione del prestito era già stata presa in considerazione in estate ma poi Juric aveva bloccato tutto dato il numero ristretto di giocatori presenti in rosa. Ora però la situazione è diversa e anche il tecnico croato si è convinto che la miglior scelta per il futuro del francese sia quella di dargli la possibilità di giocare con costanza.