Calciomercato Torino: Gemello, arriva il rinnovo. Tre club di B per il prestito

Luca Gemello è pronto a rinnovare con il Torino. Il contratto del giocatore classe 2000 è valido fino al 30 giugno 2023, con opzione per il prolungamento fino al 2024: nei prossimi giorni l'estremo difensore granata - secondo quanto raccolto da Toro News - prolungherà il suo contratto che dovrebbe andare oltre l'opzione fino al 2024 a favore del club. L'entourage del giocatore ed il club granata stanno parlando per un rinnovo almeno biennale che, salvo sorprese, andrà in porto a breve.

Rinnovo e poi prestito: tre squadre su Gemello

Una volta concluso tutte le pratiche del rinnovo, si vaglieranno le possibilità per permettere al portiere scuola Toro di trovare una squadra in Serie B per fare esperienza. In questa stagione infatti l'estremo difensore granata non ha giocato neanche un minuto: Ivan Juric - anche dopo aver messo fuori rosa Etri Berisha - ha sempre schierato Vanja Milinkovic-Savic, che ha rinnovato fino al 2026, mentre come secondo portiere è stato tesserato il romeno Popa. Su Gemello è forte l'interesse di tre squadre che sono Como, Cosenza e Reggiana: il futuro del portiere granata potrebbe essere in uno di questi club di Serie B.