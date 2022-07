Calciomercato Torino, giorni decisivi per Laurienté: il Lorient apre

Sono ore decisive per definire il futuro di Laurienté. Non è un mistero che i granata abbiano individuato nel ventitreenne francese uno dei profili per rinforzare la trequarti.

Negli ultimi giorni i granata si erano spunti fino ad offrire circa 8 milioni di euro per il giocatore, che sta spingendo per lasciare il Lorient. Da parte del club francese, che inizialmente aveva fatto muro, iniziano ad arrivare i primi veri segnali di apertura ad una partenza del trequartista. Questo non significa in ogni caso che il Toro abbia la strada spianata, anzi. Sul giocatore ci sono gli occhi di diverse squadre di Serie A, che stanno seguendo con attenzione la situazione di Laurienté. I granata dovranno dunque guardarsi le spalle e da questo punto di vista si prospettano ore decisive, ma nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi.