Calciomercato Torino, giorni decisivi per Vlasic: previsto vertice col West Ham

A breve potrebbero esserci delle novità in casa Torino per quanto riguarda il possibile ritorno di Nikola Vlasic. Non è un mistero che il trequartista croato vorrebbe tornare a giocare all'ombra della Mole e lasciarsi alle spalle una volta per tutte l'esperienza in Premier League. Il Toro è a lavoro per cercare di esaudire questo desiderio del giocatore ma anche di mister Juric che lo riabbraccerebbe volentieri. In questo senso le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per capire la fattibilità dell'operazione perché, secondo quanto appreso dalla redazione di Toro News, è previsto un incontro con la dirigenza del West Ham, club proprietario del cartellino di Vlasic. In questo vertice di mercato tra le parti si proverà a cercare l'intesa definitiva per tentare di chiudere l'acquisto a titolo definitivo.