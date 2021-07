Calciomercato Torino, confermato: Greco e Onisa al Pordenone, Zanotel in granata

In cambio al Torino arriva il classe 2004 Zanotel

Come già anticipato da Toro News giorni fa e come confermato anche da Gianluca Di Marzio, Freddi Greco e Mihael Onisa sono in procinto di trasferirsi al Pordenone: la formula è quella del titolo definitivo. Percorso inverso invece per il 2004 Giacomo Zanotel, seconda punta classe 2004, pronto ad arrivare nella Primavera granata.