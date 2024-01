Calciomercato Torino, Haveri passa dall’Ascoli in B al Catania in C

Il terzino sinistro albanese non ha avuto fin qui grande spazio in Serie B con l'Ascoli ed è pronto a scendere in C per giocare di più

Dopo una prima metà di stagione vissuta da comprimario in Serie B con l'Ascoli, per Kevin Haveri ora è pronta una nuova avventura. Il terzino mancino di proprietà del Torino - come riportato da Gianluca Di Marzio - è vicino al passaggio in prestito al Catania in Serie C, categoria nella quale ha già giocato l'anno scorso con la maglia del Rimini. In estate fu proprio il club romagnolo a cedere Haveri al Toro che poi lo ha subito girato in prestito all'Ascoli ma le cose fin qui non sono andate come auspicato. Per il terzino albanese si contano infatti appena 6 presenze con la formazione marchigiana in questa sua prima stagione di cadetteria. Ora è pronto a tornare in Serie C per puntare a giocare con maggiore continuità, il Catania lo preleva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.