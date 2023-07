Calciomercato Torino: Haveri verso l’Ascoli, le ultime

Il neo acquisto del Torino Kevin Haveri è finito nel mirino dell'Ascoli. Secondo quanto riportato da Picenotime, l'esterno classe 2001 - ufficializzato dal club granata lo scorso 3 luglio - piace molto alla società bianconera che avrebbe messo gli occhi su di lui. Haveri è stato acquistato a titolo definitivo dal Rimini (a fronte di 300mila euro) facendogli firmare un contratto fino al 30 Giugno 2026 dopo averlo seguito a lungo. L'Ascoli e il Torino - insieme agli agenti del ragazzo - stanno lavorando ad un trasferimento in prestito annuale con la possibilità di inserimento di un diritto di riscatto a favore del club marchigiano. L'operazione non è ancora conclusa e i due club in questi giorni lavoreranno per definire gli ultimi dettagli. Poiché è in definizione il trasferimento, Haveri non è presente al raduno al Filadelfia di questa mattina.