Calciomercato Torino: il punto a meno di 24 ore dalla chiusura

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo, che chiuderà i battenti giovedì 1° settembre alle ore 20. Il Torino, come ripetuto da Juric oggi in conferenza, deve ancora completare la rosa. Secondo il tecnico, mancano un trequartista e un centrocampista forte fisicamente in grado di ampliare le rotazioni della rosa granata. Ma c'è sempre meno tempo per portare a termine gli acquisti. Oggi, il penultimo giorno, ha portato in dote, in concreto, solo delle novità in uscita.