Calciomercato Torino, il punto: c’è l’addio a Belotti. Su Luis Henrique…

Oggi, primo luglio 2022, è iniziato ufficialmente il calciomercato. La notizia di giornata, che poi era già attesa da settimane, è che Andrea Belotti, Capitano del Torino, non è più un calciatore granata. Il suo contratto terminava ieri e oggi sono arrivati anche i saluti ufficiali sul sito del club. Non è l'unico a lasciare da svincolato: come lui, anche Ansaldi. Al momento l'unica operazione conclusa dalla società granata in entrata è il riscatto di Pietro Pellegri dal Monaco, mentre in uscita è ufficiale il passaggio di Magnus Warming al Darmstadt in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Di seguito, il punto della giornata di oggi, venerdì 1° luglio, con gli aggiornamenti sugli interessi di mercato granata.