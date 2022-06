Calciomercato Torino, il punto: i granata fanno scorrere il termine per Mandragora

Stiamo entrando nel vivo del calciomercato estivo, nella seconda metà di giugno ci sarà qualche movimento in più in vista dei raduni delle squadre a inizio luglio. Al momento il club granata non ha ancora concluso nessuna operazione in entrata, mentre in uscita è ufficiale il passaggio di Warming al Darmstadt. Di seguito, il punto della giornata di oggi, sabato 18 giugno, con gli aggiornamenti sugli interessi di mercato del Torino.