Calciomercato Torino, il punto: Isak Hien parla della sua situazione

Il Torino proverà a sfruttare gli ultimi giorni di calciomercato per regalare a Ivan Juric qualche innesto a completamento della rosa. Il tecnico croato ha spiegato quali sono le sue priorità, un centrocampista fisico e un profilo da aggregare al reparto offensivo, c'è spazio di manovra anche per la difesa con cinque giocatori in rosa dopo l'esclusione di Izzo dai piani. Di seguito il punto di giornata sulle trattative di mercato condotte dal Torino.