Calciomercato Torino, il punto: Lazaro e non solo, ora i granata si muovono

Si conclude un'altra giornata di allenamenti per il Torino in Austria, ma con il mercato che continua a muoversi. Oggi è anche arrivato un colpo in entrata, dopo la lite tra Juric e Vagnati comparsa sui social ieri sera. Oltrea questo, ci sono altre trattative che sono rimaste in sospeso, tra cui quella di Denayer, finendo poi sulla trequarti, dove c'è ancora molto lavoro da fare per Cairo e Vagnati.