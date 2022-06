Calciomercato Torino, il punto: l’Inter su Bremer, anche Pinamonti sul piatto

La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata ufficialmente (1° luglio data di inizio), ma sono diversi i club che hanno già iniziato a muoversi e ovviamente anche il club granata non fa eccezione, con le strategie per la prossima stagione che vanno pian piano delineandosi. Ecco il punto giornaliero della situazione di mercato per quanto riguarda le prime mosse in casa del Torino.