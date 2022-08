Calciomercato Torino, il punto: Lukic verso la permanenza in granata

Scorre un'altra giornata di calciomercato, con le trattative al momento in stand-by visto che è il momento di una nuova giornata di campionato. C'è la forte sensazione che per scoprire eventuali novità bisognerà attendere la prossima settimana. Intanto, oggi Davide Vagnati ed Emiliano Moretti sono stati avvistati a Monza, all'U-Power Stadium, per Monza-Udinese. Ecco le ultime novità di giornata per il calciomercato del Torino.