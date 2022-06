Calciomercato Torino, il punto: Pellegri è ufficiale, per la porta idea Falcone

Continua il calciomercato del Torino. Arriva l'ufficialità per il primo colpo in entrata: Pietro Pellegri è stato riscattato dal Monaco, ed è quindi a tutti gli effetti un calciatore granata. In uscita è ufficiale il passaggio di Magnus Warming al Darmstadt in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Di seguito, il punto della giornata di oggi, martedì 28 giugno, con gli aggiornamenti sul mercato del Toro.