Calciomercato Torino, il punto: Pellegri primo colpo, la Viola punta Mandragora

Continua il calciomercato del Torino, in questo mese di giugno che rappresenta una fase di transizione tra le due stagioni. Dopo il passaggio di Warming in prestito al Darmstadt, i granata piazzano anche il primo colpo in entrata: trovata l'intesa con il Monaco per il riscatto di Pietro Pellegri, manca solo l'annuncio ufficiale. Di seguito, il punto della giornata di oggi, martedì 21 giugno, con gli aggiornamenti sugli interessi di mercato granata.