Calciomercato Torino, il punto: sì del Besiktas per Ilkhan, Miranchuk in sospeso

Il punto di giornata sulle trattative granata sul mercato

Gualtiero Lasala

ILKHAN — Termina un'altra giornata di mercato, con il Torino che si è mosso ed ha avuto dei risvolti nelle varie trattative intavolate per rinforzare una rosa ancora incompleta. In primo luogo, in serata sono arrivate conferme dalla Turchia per quanto riguarda l'acquisto di Ilkhan. Si attendeva una risposta del Besiktas dopo l'offerta granata e le ultime indiscrezioni fanno trapelare ottimismo. La società turca avrebbe accettato la proposta del Torino e la procedura è completata. Di conseguenza nei prossimi giorni si potrebbe presumere una arrivo del giocatore sotto la Mole.

MIRANCHUK Il capitolo Miranchuk ha avuto diversi risvolti nella giornata odierna. Dopo le parole di Percassi (QUI i dettagli), si poteva comprendere che la società bergamasca attendesse l'arrivo definitivo di Lookman per far partire il trequartista russo ma così non è. Di fatto in serata è arrivata la notizia che il giocatore adesso viene considerato come importante da parte di Gasperini e quindi l'Atalanta vuole rivalutare i termini del trasferimento, che fino a qualche giorno fa erano fissati per un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Adesso la società granata ovviamente farà le proprie valutazioni sulla fattibilità dell'acquisto.

WEIDMANN Per concludere, il Torino oggi ha ufficializzato l'acquisto di Weidmann dal PSG. Come riportato in mattinata, il giocatore era arrivato a Torino ed era prossimo all'ufficialità. Il ragazzo si unirà quindi alla Primavera di Scurto, dopo aver chiarito il trasferimento a titolo definitivo dalla società parigina.