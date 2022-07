Calciomercato Torino, Ilkhan allo scoperto: “Sì, potrei trasferirmi all’estero”

Si sono accesi i riflettori del Torino su Emirhan Ilkhan, giovane centrocampista classe 2004 di proprietà del Besiktas. L'interesse del club granata per un giocatore considerato estremamente promettente in Turchia è concreto: secondo i media locali, la società è risposta a versare nelle casse del Besiktas i 4.5 milioni della clausola rescissoria prevista dal contratto di Ilkhan. La possibilità di perdere questo talento per una cifra considerata irrisoria ha scatenato la rabbia dei tifosi turchi. Una situazione che ha spinto il giovane centrocampista a pubblicare un comunicato sul proprio profilo Twitter per chiarire la sua posizione: "Da ieri sera sento il bisogno di fare un comunicato in merito alla notizia sulla stampa del mio trasferimento all'estero. Ho rinnovato il contratto con il mio club a giugno e, quando ho firmato, ho chiesto loro di mostrare comprensione per poter partire in cambio di una certa cifra se fosse arrivata un'offerta adeguata dall'estero. Alla fine di tutto, non so se mi trasferirò o meno. Tuttavia, vorrei condividere quanto sia difficile questa situazione per me. Se andrò all'estero, farò del mio meglio per rappresentare il Beşiktaş e il calcio turco nel miglior modo possibile". Parole che tutto sommato rappresentano una conferma del fatto che la possibilità di un trasferimento in maglia granata è reale.