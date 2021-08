Calciomercato Torino, incontro tra Vagnati e Bastianelli per Pobega

Un incontro per definire gli ultimi dettagli per portare il centrocampista in granata

Redazione Toro News

Davide Vagnati è a Milano al lavoro per portare al Torino Tommaso Pobega. Il responsabile dell'area tecnica granata è stato visto all'Hotel Bvlgari - come riportato dal collega Luca Bendoni di gianlucadimarzio.com - con il procuratore del centrocampista rossonero Bastianelli.

L'incontro era per definire il passaggio di Pobega al Torino. Il Milan non vuole correre il rischio di perdere a titolo definitivo il ragazzo, per questo il passaggio del centrocampista in granata sarà solamente come prestito secco. L'arrivo di Pobega dipende anche dall'acquisto di un centrocampista da parte del Milan. Il più vicino è Bakayoko e soltanto quando il francese sarà a Milano, Pobega potrà partire per Torino.