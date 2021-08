Calciomercato Torino, Juric mette ai margini Lyanco: non è convinto di rimanere

Il brasiliano è stato messo fuori squadra da Juric, che vuole solamente giocatori motivati a rimanere

Il futuro di Lyanco sarà lontano da Torino. La sua partenza è ormai certa. Lo stesso giocatore ha fatto capire a Ivan Juric che non è convinto della permanenza e per questo l'allenatore croato l'ha di fatto messo fuori squadra. È questo, più che problemi fisici che comunque sono esistiti, il motivo per cui il brasiliano ha svolto a parte gli ultimi allenamenti ed è rientrato prima a Torino, senza andare a Rennes per l'amichevole contro i francesi. Sin dal primo giorno l'ex Verona ha fatto capire di volere solamente giocatori determinati e con la voglia di giocare per il Toro. Lyanco, dal canto suo, ha fatto capire di non essere convinto di restare e dunque si cercherà una sistemazione entro fine mercato: in pole c'è il Betis Siviglia.