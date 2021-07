Rennes-Torino 1-0, Juric: “C’è una buona base. Il resto è da migliorare”

L'allenatore granata poi si dice soddisfatto della gara giocata dai suoi ragazzi

Redazione Toro News

Dopo la partita contro il Rennes, persa 1-0 per il gol di Terrier, Ivan Juric - allenatore del Torino - è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la sconfitta: "Sono molto soddisfatto. Molto meglio di quello che mi aspettavo, specialmente dopo l'ultima partita. Primi 60 minuti abbiamo fatto una partita molto buona contro una squadra ha valori importanti, che magari in Italia non si conoscono. Mi dispiace per il risultato, perché la squadra meritava di più".

Poi l'allenatore granata continua sulla partita: "Mi sembrava la squadra giusta, che fa la partita che voglio io. Ci sono tante cose da perfezionare, tra cui la brillantezza sotto porta. Globalmente la mia impressione è positiva. Sia per come stavano in campo, sia per come andavano a pressare. Ci sono tante cose positive".

In conclusione Juric fa un bilancio del ritiro: "Noi continueremo a lavorare. La squadra mi ha dato una fantastica disponibilità. I giocatori hanno dato tutto. Si deve fare un bilancio. I 17 giorni di ritiro sono stati utili per vederli anche fuori dal campo. Adesso si devono fare le scelte e farle giuste. Come pensavo una buona base c'è. Il resto è da migliorare".