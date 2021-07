Rennes-Torino 1-0: i granata reggono l’urto ma perdono di misura

La rete di Terrier (Milinkovic-Savic non perfetto nell'occasione) decide l'amichevole di Roazhon Park

Gianluca Sartori

Prima sconfitta della pre-season per il Torino di Ivan Juric, che cade per 1-0 a Roazhon Park contro il Rennes nella quarta amichevole stagionale. Di Terrier al 27’ la rete che ha deciso il match (Milinkovic-Savic non perfetto nell’occasione: al primo vero test, il portiere non ha di certo messo a tacere gli scettici nei suoi confronti). Poi i granata hanno avuto diverse occasioni da rete ma è mancata la precisione in fase di finalizzazione. In generale, la squadra di Juric non ha brillato particolarmente ma ha comunque retto l’urto contro una squadra più avanti nella preparazione (la prima di campionato in Francia è la prossima settimana) e di buon valore.

LE SCELTE – Per il match di Rennes, Juric punta sul 3-4-2-1 con cui sta impostando la stagione, con quasi tutte le scelte che ricalcano ciò che è stato provato a Santa Cristina. In particolare, Pjaca fa subito il suo esordio da titolare come trequartista sinistro, con Linetty sulla sua stessa linea dietro ad Sanabria. In difesa, davanti al portiere Milinkovic-Savic, c’è a sorpresa Djidji in luogo di Izzo, con Bremer e Rodriguez a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo i due perni centrali sono Lukic e Mandragora, con Aina a destra e Ansaldi a sinistra come esterni. Dall’altra parte è titolare il portiere Alfred Gomis.

PRIMO TEMPO – Fin dai primi minuti si nota un Rennes più brillante e più reattivo sulle seconde palle, tanto che i granata sono spesso costretti a far fallo per non andare in difficoltà. Il Torino punta molto sul recupero immediato del pallone, ma è il Rennes a passare in vantaggio alla prima vera occasione creata. Al minuto 27 Milinkovic-Savic smanaccia su un colpo di testa, ma sul successivo contro-cross arriva una conclusione ravvicinata di Terrier: il portiere si oppone col piede ma finisce per buttarsi la palla in porta. Il Torino però prova a reagire: un gran tiro di Djidji da fuori mette i brividi a Gomis (il difensore francese andrà vicino al gol con una staffilata da fuori anche nella ripresa). Al 33’ ottimo cross di Ansaldi, Linetty trova il tempo dell’inserimento in area ma sbaglia completamente la deviazione. Ivan Juric telecomanda i suoi ed è subito nervoso: al 37’ si prende un rosso diretto dall’arbitro. Lo sostituisce Matteo Paro, che guarda la traversa fermare Pjaca al 44’: il legno stoppa la conclusione di destro del croato al termine di una buona azione manovrata iniziata con un break di Linetty.

SECONDO TEMPO – Succede meno nella ripresa, con il Rennes tutto sommato in controllo. Al 63’ i primi cambi: Zaza al posto di Sanabria, Verdi per Pjaca e Buongiorno per Rodriguez. Il Torino prova a giocare palla a terra ma non trova facilmente la via della porta; e così al 69’ Terrier ha lo spazio per liberare il tiro. Si oppone Milinkovic-Savic, che però non smanaccia bene: la palla si impenna e va verso la porta, finendo sulla parte superiore della traversa e poi sul fondo. Al 71’ Bremer alza bandiera bianca per una botta alla caviglia destra, la stessa che aveva subito una contusione a Santa Cristina: il brasiliano – sostituito da Izzo – esce dal campo per precauzione camminando regolarmente. Entrano anche Segre e Vojvoda al posto di Lukic e Aina; nei minuti finali, Zaza attacca la profondità tra i due difensori centrali, prova il pallonetto col sinistro ma non prende lo specchio della porta. A pochi secondi dal novantesimo, altra occasione per il Toro: un cross di Ansaldi attraversa tutta l’area, Vojvoda incoccia il pallone ma non è preciso nel direzionarlo. Mandragora prova un sinistro a giro che finisce sul fondo, poi dopo tre minuti di recupero non c’è più tempo: al Roazhon Park vince il Rennes che può puntare con ottimismo alla prima di campionato, mentre il Torino ha ottenuto altre preziose indicazioni e messo altri minuti nelle gambe dei suoi giocatori. Tra una settimana ad Alkmaar l'ultima amichevole dell'estate.