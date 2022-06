Calciomercato Torino, Karamoko si svincola: non sarà prolungato il suo contratto

Dopo due anni in granata, di cui uno in prestito in Belgio, il club non eserciterà il rinnovo del contratto al centrocampista francese

Roberto Ugliono

Dopo due anni le strade del Torino e di Ibrahim Karamoko si separano. I granata avevano preso il centrocampista dal vecchio Chievo Verona con un contratto biennale più opzione per il terzo anno. Il biennio si concluderà ufficialmente il 30 giugno e lì si interromperà il legame tra il Toro e Karamoko perché la società ha deciso di non esercitare l’anno in più opzionale.

L’avventura di Karamoko in granata si conclude tra luci e ombre. La maxi squalifica in Primavera dopo la rissa contro la Fiorentina ha segnato una fase discendente della sua avventura con il Toro. Erano ben altre le aspettative sul francese che neanche in prestito in Belgio è riuscito a esprimersi al meglio. Adesso potrà provare altre strade, il potenziale ce l’ha, starà a lui esprimerlo.