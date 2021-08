Calciomercato Torino, Karamoko verso il Belgio: in prestito secco al Virton

In via di definizione l'operazione. La squadra belga milita in seconda divisione

Il direttore sportivo Davide Vagnati è al lavoro per piazzare in prestito secco Ibrahim Karamoko, classe 2001 del Torino che l'anno scorso aveva giocato in Primavera. Il responsabile dell'area tecnica granata sta incontrando in questi minuti l'agente del giocatore all'Hotel Sheraton di Milano. Il giocatore andrà in prestito secco al Virton, società belga che milita in seconda divisione. L'affare è in definizione. Arrivato dal Chievo Verona nella passata estate, Karamoko con la Primavera del Torino ha collezionato 17 presenze nella passata annata, andando in gol 5 volte. (QUI IL LIVE CALCIOMERCATO)