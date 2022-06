Calciomercato Torino, la Liga torna su Zaza: tre club interessati al giocatore

Il Torino lavora per trovare una soluzione per Zaza. L’attaccante è in uscita, ma i granata aspettano una buona offerta

Cecilia Mercatore

Un giocatore considerato in uscita dal Torino è senz'altro Simone Zaza. Dopo sole 10 presenze nell'ultima stagione in maglia granata, tra Serie A e Coppa Italia, l'attaccante si prepara a salutare il capoluogo piemontese. Zaza ha mercato in Spagna, nonostante la stagione poco produttiva e soddisfacente al Torino, ma sull'attaccante c'è anche un timido interesse della Salernitana di Davide Nicola.

LA LIGA - Sul giocatore granata si presenta ancora una volta La Liga. Zaza, infatti, prima di approdare al Torino ha trascorso una stagione e mezzo al Valencia, realizzando 19 reti in 59 presenze. Meno positivi sono invece i numeri in maglia granata: appena 20 reti in 103 partite. Ad oggi, i club spagnoli interessati all'attaccante sono tre: Maiorca, Cadice ed Espanyol, che stanno trattando con il Torino per aggiudicarsi il cartellino dell'attaccante.

CIFRE - Il 17 agosto 2018 il Torino acquistò Zaza in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 15.6 milioni di euro. Adesso, nella sessione estiva di calciomercato che avrà inizio il 1° luglio, il club granata potrebbe incassare tra i 3 e i 4 milioni di euro dalla cessione di Zaza, che, tenendo in considerazione gli oltre 3.4 milioni lordi di ingaggio, fanno quasi 7.5 totali. Dunque il club granata andrebbe a risparmiare una bella cifra.