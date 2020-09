Calciomercato Torino: lo Sporting Lisbona prepara il rilancio per Lyanco

Lo Sporting Lisbona prepara il rilancio per Lyanco. Il club portoghese è pronto a bussare alla porta del Torino con un’offerta superiore a quella presentata qualche settimana fa. Offerta che aveva ricevuto una netta chiusura dal parte del club di Urbano Cairo, che continua a chiedere 15 milioni di euro per il cartellino del centrale brasiliano. Sono attese novità importanti nel corso della settimana, con il padre del giocatore che già negli scorsi giorni aveva confermato la volontà del classe 1997 di trasferirsi in Portogallo (LEGGI QUI).

LYANCO – Indiscrezioni che trovano conferme anche in Portogallo: anche il noto quotidiano sportivo Record nelle scorse ore ha parlato della volontà dello Sporting Lisbona di presentare una seconda offerta al Torino. Cairo continua a valutare il giocatore 15 milioni di euro, ma ci sono margini per trattare con Lyanco che è finito ormai ai margini del progetto tecnico di Marco Giampaolo. Il difensore brasiliano, fino ad oggi, non ha ancora svolto un allenamento con la squadra granata. Sono attese novità a stretto giro di posta, ma c’è la sensazione che il matrimonio tra Lyanco e lo Sporting Lisbona alla fine si potrà fare. Ma solo alle giuste condizioni economiche, perché il Torino ben conosce le potenzialità del giocatore e non intende svenderlo.