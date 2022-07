Calciomercato Torino: Maggiore rimane un obiettivo ma non c’è fretta di chiudere

Il centrocampista di proprietà dello Spezia continua ad essere sulla lista granata e ha il contratto in scadenza nel 2023

Federico De Milano

In un reparto di centrocampo in cui il Torino ha perso due elementi preziosi come Pobega e Mandragora, l'obiettivo è quello di trovare nuovi giocatori che possano dare le giuste garanzie al tecnico Ivan Juric. Tra gli obiettivi della dirigenza granata c'è sempre quel Giulio Maggiore che in questi due anni di Serie A con lo Spezia ha dimostrato di essere un centrocampista affidabile per questa categoria.

Maggiore ha il contratto in scadenza: le richieste si abbassano

La trattativa tra il Toro e lo Spezia per portare all'ombra della Mole il ragazzo non è ancora entrata nel vivo fino ad oggi. I granata fino a questo momento non hanno avuto ancora necessità di accelerare perché sanno che potrebbe trattarsi di un affare risolvibile in poco tempo. Maggiore ha infatti il contratto in scadenza con la società ligure tra soli 12 mesi. Il 30 giugno 2023 terminerà il suo accordo con il club che lo vedrebbe nel caso andare via a parametro zero. I discorsi per il rinnovo tra lo Spezia non sembrano avviati molto bene e difficilmente il club ligure lo lascerà andare via senza riuscire ad incassare nulla. Più passa il tempo e più aumenterà la necessità dei bianconeri di trovare una soluzione per il ragazzo, motivo per il quale una trattativa con il Toro potrebbe riaprirsi anche più avanti in questa sessione di mercato.

Lo Spezia gradisce Linetty, si potrebbe cercare il giusto incastro

Un altro fattore che potrebbe aiutare il Torino a portare a termine questa trattativa è Karol Linetty. L'ex Sampdoria è in uscita dal club granata e non rientra più nei piani di Juric che la scorsa stagione lo ha impiegato con il contagocce nella seconda metà di campionato. Il polacco non ha nemmeno mai nascosto il fatto che gradirebbe tornare nella sua amata Liguria. Potrebbe, inoltre, prendere ancora più in considerazione l'idea di trovare più minuti in un'altra squadra per non rischiare di perdere il mondiale con la sua Polonia. Lo Spezia ha dimostrato interesse per il profilo di Linetty che potrebbe dunque rappresentare una pedina di scambio ideale per Maggiore che farebbe il percorso inverso giungendo in granata. Occhio dunque a questa doppia trattativa Spezia-Torino che potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane e cercando il giusto incastro si potrebbero soddisfare le necessità di entrambe le parti.