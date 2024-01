Calciomercato Torino, Masina allo stadio per le visite mediche: la foto

Come già raccontato su queste colonne nelle scorse ore, il Torino nella giornata odierna ha definito l'arrivo di Adam Masina dall'Udinese. L'esterno marocchino è arrivato in città per svolgere le visite mediche presso l'Istituto di Medicina dello Sport allo stadio Olimpico Grande Torino accompagnato dal medico del club il dottor Daniele Mozzone, come si può vedere nella foto che li ritrae stringersi la mano. Poco più tardi ha fatto il suo arrivo pure David Okereke, pronto anch'esso a svolgere le visite.