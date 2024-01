Calciomercato Torino: N’Guessan verso la Ternana in Serie B

Si prospetta una nuova avventura per Ange N'Guessan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2003 cresciuto nel vivaio granata verrà ceduto in prestito in Umbria, alla Ternana di Roberto Breda. La squadra umbra milita in Serie B e occupa al momento la diciassettesima posizione in classifica, coinvolta in piena lotta salvezza. Si tratterà della prima esperienza tra i grandi per il giovane difensore granata. N'Guessan ha preso parte al ritiro estivo con la squadra maggiore e successivamente è stato aggregato alla truppa di Ivan Juric, senza però mai trovare l'esordio in prima squadra. Il prestito sarà dunque un'occasione per il difensore di mettersi in mostra per guadagnarsi un posto in prima squadra.