Calciomercato Torino, Ochoa alla Salernitana blocca Berisha

Sta sfumando la pista Berisha alla Salernitana: ai campani si avvicina Ochoa

Roberto Ugliono

Quando si dice gli incastri del mercato. Etrit Berisha poteva giocare ancora per una squadra granata, ma non per il Torino bensì per la Salernitana. L'opzione c'era, a maggior ragione tenendo in considerazione che il portiere albanese poco prima del Mondiale aveva apertamente detto che pensava di giocare di più in questa stagione e invece si è ritrovato in panchina senza mai scendere in campo.

Calciomercato, Ochoa blocca Berisha alla Salernitana — La possibilità per Berisha di approdare alla Salernitana è sfumata, o meglio sta sfumando nelle ultime ore. Il club campano è a un passo dal chiudere per l'arrivo di Guillermo Ochoa dall'Amèrica. Il portiere messicano, grande protagonista con la sua Nazionale anche in questo Mondiale, diventerà quindi il titolare della squadra allenata da Davide Nicola e così il posto per Berisha si chiude. Il portiere albanese dovrà quindi trovare altre possibili destinazioni per trovare il minutaggio che ricerca, a meno che ovviamente non dovesse poi saltare l'arrivo di Ochoa a Salerno (anche se questa sembra un'opzione quasi impossibile visto che l'affare è in dirittura d'arrivo).

È chiaro che questa situazione interessa molto anche il Toro, che avrà bisogno di capire il futuro di Berisha per decidere se intervenire o meno sul mercato. In caso di permanenza del portiere albanese non servirà nessun nuovo innesto, in caso di partenza la società dovrà fare dei ragionamenti. È chiaro che Gemello potrebbe anche essere promosso a secondo, ma sarebbe da capire se prendere un terzo portiere o promuovere Fiorenza. Quest'ultimo, però, nelle ultime stagioni con le giovanili ha giocato poco e quindi un portiere in più, in casa granata, potrebbe servire.