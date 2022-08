Calciomercato Torino, ora c’è uno spiraglio per Praet: apertura del Leicester

La trattativa degli ultimi giorni di mercato per il Torino è quella riguardante il possibile ritorno di Dennis Praet . Come noto, da settimane il club granata lavora ai fianchi il club inglese, che fin qui ha sempre detto di no a una formula diversa dal titolo definitivo. Ma nelle ultime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbe stata un'apertura del Leicester ad intavolare un discorso sulla base del prestito.

Il giocatore, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio un ritorno al Torino. Non a caso pochi mesi fa si era lasciato scappare su Instagram un like a un tifoso che gli chiedeva di tornare in granata. Si sa che il belga ha la stima della società, sebbene non sia stato attivato il riscatto a 15 milioni lo scorso giugno, e soprattutto di Ivan Juric, che ha già affermato di necessitare di un'alternativa di livello in più sulla trequarti. Sembra davvero che anche quest'anno le ultime 48 ore di mercato in casa Toro possano riservare novità importanti: Praet è l'obiettivo numero uno.