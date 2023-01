Calciomercato Torino, passi avanti per Ilic e Hien: offerti 18 milioni al Verona

Cauto ottimismo per il buon esito dell'affare. E Zaffaroni apre all'addio del centrocampista: "Elemento importante, ma ci sono anche altre dinamiche"

Alberto Giulini

Archiviata la convincente vittoria di Firenze, in casa Toro le attenzioni sono già rivolte alla gara di sabato prossimo contro l'Empoli, ancora una volta in trasferta. Intanto a livello societario si continua a lavorare per regalare a Juric i rinforzi tanto invocati e da questo punto di vista sono ore caldissime per quanto riguarda l'asse Torino-Verona. Come raccontato ormai da diversi giorni, i granata sono al lavoro per una doppia operazione che coinvolge Ivan Ilic e Isak Hien, con quest'ultimo che verrebbe acquistato subito ma lasciato in prestito in Veneto fino al termine della stagione.

Parti più vicine: offerti 18 milioni — Nella giornata di sabato ci sono stati nuovi contatti per i due club ed inizia a filtrare cauto ottimismo in vista della fumata bianca. La distanza economica tra le parti si è infatti assottigliata: come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, i granata sono arrivati ad offrire 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus a fronte di una richiesta degli scaligeri che sarebbe leggermente superiore. Serviranno dunque nuovi contatti per trovare una quadra definitiva, ma la strada sembrerebbe ormai tracciata ed in casa Toro c'è la volontà di accontentare Juric e consegnargli i rinforzi richiesti.

Zaffaroni: "Giocatore importante, ma ci sono anche altre dinamiche" — Mentre tra i club proseguono i discorsi per trovare l'accordo e provare a definire l'operazione, Ilic e Hien sono regolarmente scesi in campo nell'anticipo del sabato che ha visto il Verona superare 2-0 il Lecce in un importante scontro salvezza. Ottima la prestazione del centrocampista serbo, autore dell'assist per il gol del raddoppio scaligero. E così, nel post partita, al tecnico Zaffaroni è stato chiesto anche che ne sarà del giocatore nei prossimi mesi. "Oggi ce l'avevamo e l'ho fatto giocare. Per questa squadra è un elemento importante ma ci sono anche altre dinamiche in cui non voglio entrare". Parole che non chiudono affatto ad una partenza di Ilic già in questo mercato, mentre Torino e Verona continuano a lavorare per limare le ultime distanze tra domanda ed offerta.