Calciomercato Torino, per gennaio obiettivo esterno sinistro: Vagnati al lavoro

Con Ola Aina che partirà per la Coppa d'Africa, rimarrà un vuoto sulla fascia sinistra

Roberto Ugliono

A gennaio il Torino avrà assolutamente bisogno di un esterno sinistro. Un tema di cui la società è a conoscenza, come ha confermato lo stesso Juric in conferenza stampa. E Davide Vagnati è al lavoro per vagliare il mercato alla ricerca del profilo più interessante. Dall'Argentina è arrivata anche una conferma in tal senso, visto che nelle ultime ore è stato fatto il nome di Francisco Ortega del Velez.

LA SITUAZIONE - Quello del terzino sinistro sarà un ruolo scoperto per i granata da gennaio. Ola Aina partirà per la Coppa d'Africa con la Nigeria e Cristian Ansaldi non dà garanzie visti i suoi ricorrenti problemi fisici. Se è pur vero che il nigeriano dopo un mese tornerà a disposizione, è altrettanto vero che spesso i giocatori di rientro dalla Coppa d'Africa hanno faticato e quindi il dubbio è anche quello sulle condizioni in cui tornerà a Torino Aina. Per questo motivo per il calciomercato di gennaio la priorità è un terzino sinistro, altrimenti Juric si troverebbe con le mani legate. Tra le alternative che intanto l'allenatore croato sta provando c'è Alessandro Buongiorno, che però ha bisogno di lavoro per poter ricoprire questo ruolo.

INTERVENTO SUL MERCATO - Per questo motivo Vagnati è al lavoro per coprire questo possibile buco. L'investimento inoltre andrà fatto anche per il futuro, visto che è difficile sapere fino a che età Ansaldi potrà continuare a giocare e quindi serve iniziare a muoversi per guardare anche al futuro. Il profilo di Ortega è di quelli che vanno in questa direzione. Giovane, ma con già una buona esperienza alle spalle. Servirà capire se ci saranno le condizioni per portarlo al Torino, ma è uno dei profili visionati dal Torino per coprire la partenza di Aina.