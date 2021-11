Toro in numeri: Aina poco decisivo, Juric vuole più incisività

Spesso l'allenatore croato ha sottolineato di quanto abbia bisogno che gli esterni diventino più determinanti

Roberto Ugliono

Ola Aina si sta prendendo il Toro di Juric. L'assenza di Ansaldi e la sua fisicità gli stanno permettendo di trovare grande continuità e questo per l'esterno nigeriano è un bene. L'ex Fullham e Chelsea sta anche migliorando in quelli che sono le sue lacune. Spesso disattento, con Juric sta crescendo anche su questo aspetto. Il problema riguarda l'essere determinante, perché fin qui i suoi numeri sono la dimostrazione di quanto fin qui non stia dando un supporto.

I NUMERI - Fin qui Aina infatti non ha mai segnato e fornito assist. Lo zero a entrambe le caselle è un problema, soprattutto in un sistema di gioco come quello di Juric. "Dobbiamo alzare il livello aerobico di entrambi per facilitarli nel chiudere le azioni. Statisticamente in tutte le mie squadre gli esterni hanno sempre fatto 4-5 gol perché vanno a chiudere le azioni in area" aveva detto prima della partita contro lo Spezia. Se Singo quanto meno sta iniziando a essere decisivo, diversa è la storia per Aina.

PIÙ DETERMINANTE - Dopo la sosta Aina quindi dovrà iniziare a lavorare proprio su questo aspetto. A livello di corsa e di impatto alle partite non gli si può dire nulla e difficilmente lo si può criticare. Ora deve focalizzarsi su quello che per lui è un tallone d'Achille. In generale Aina ha sempre segnato poco e fornito pochi assist. In 81 partite in granata ha segnato solamente un gol e 6 assist, mentre l'anno scorso con il Fullham 2 reti e 1 assist. Numeri troppo bassi e che deve imparare a far aumentare. Juric dovrà lavorare su questo e così anche Aina.