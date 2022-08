Calciomercato Torino, per la difesa piace anche Hien del Djurgardens

In questa stagione, 14 presenze e 2 gol per il classe 1999 con la maglia degli svedesi del Djurgardens IF

Gianluca Sartori

Il Torino continua la caccia ad un nuovo difensore centrale. La casella lasciata vuota da Gleison Bremer va riempita e diversi profili in tal senso sono già stati presi in considerazione. Negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto da Toro News, i granata hanno messo gli occhi anche su Isak Hien, svedese classe 1999 di origini del Burkina Faso, attualmente in forze al Djurgardens IF, società che milita in Allsvenksan, prima divisione svedese.

Hien, le presenze in questa stagione ed il valore di mercato

Hien, dopo alcune stagioni nella Super Ettan, la terza divisione svedese, si è affermato nel primo campionato nazionale, nel quale, in questa annata, vanta già 14 presenze, 2 gol ed un assist. Inoltre, ha già esordito in una competizione internazionale, la Conference League, dove ha racimolato sinora 3 presenze ed un gol. Il valore di mercato del giocatore, considerato anche che va in scadenza di contratto con il Djurgardens IF a dicembre 2023, secondo Transfermarkt, è di 1 milione di euro. Hien, caratterizzato da grande prestanza fisica (è alto 1.91 m), è considerato uno dei pezzi pregiati della squadra svedese e ha attirato l'attenzione di diversi club europei questa estate, tra cui il Basilea e lo Slavia Praga. E' nel radar pure del Torino, tra i nomi che interessano per la difesa.