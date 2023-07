Calciomercato Torino, per la fascia sinistra sondato il francese Duverne

Spunta un nome nuovo per la corsia di sinistra del Toro. Secondo quanto raccolto da Toro News, tra i profili tenuti in considerazione nell'ottica di rinnovare le fasce c'è anche Jean-Kévin Duverne (credit foto: Stade Brestois). Classe 1997, originario di Haiti, ventisei anni compiuti da poche settimane, il laterale mancino è attualmente svincolato dopo l'esperienza con la maglia del Brest. Duverne vanta 112 presenze in Ligue 1, con 2 reti e 5 assist. Il giocatore è caratterizzato da una certa duttilità: in carriera ha ricoperto anche le posizioni di terzino destro e centrale difensivo, sfruttando le sue doti di fisicità (è alto 186 centimetri secondo Transfermarkt) e corsa.

Torino, mercato in divenire soprattutto sulle fasce

Il giocatore è stato sondato dai granata, che sono alle prese con un profondo restyling delle corsie laterali: il neo acquisto Bellanova al momento è l'unico certo della permanenza in granata. Singo può partire dato il contratto in scadenza 2024, Vojvoda è ampiamente in bilico e Bayeye non è mai stato preso in considerazione da Juric. Lo stesso Vagnati aveva già annunciato la necessità di reperire un esterno sinistro, la pista che porta a Duverne andrà tenuta in considerazione. Potrebbe essere un rinforzo a costo zero da abbinare magari a un altro giocatore, soprattutto se Vojvoda lasciasse il club in questo mercato estivo.