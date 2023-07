Calciomercato Torino, per la trequarti torna di moda Messias

La finestra estiva di calciomercato è iniziata ed i granata si sono mostrati sin da subito particolarmente attivi. Fino ad ora sono stati chiusi gli acquisti di Bellanova e Haveri e con il mancato riscatto di Vlasic e Miranchuk il Toro si trova attualmente scoperto sulla trequarti. Tra i vari nomi accostati al reparto offensivo granata negli ultimi giorni è giunto anche quello di Junior Messias , attualmente in forza al Milan. I due preferiti per quel ruolo rimangono Vlasic e Miranchuk, ma le rispettive trattative per l'acquisto dei due giocatori si trovano in una fase di stallo e dunque la società si sta guardando attorno. È importante ricordare che i dialoghi tra Milan e Torino non riguardano solamente Messias, infatti i rossoneri da tempo stanno monitorando Wilfred Singo , che con il recente arrivo di Bellanova sembra destinato a partire.

La trattativa con il Milan

Allo stato attuale le due trattative riguardanti Singo e Messias appaiono slegate l'una dall'altra, poiché i granata preferirebbero monetizzare sulla cessione dell'ivoriano. Ma i discorsi tra il club di via Aldo Rossi e il Torino possono portare a più soluzioni interessanti. Secondo i colleghi di Calciomercato.com Messias nei prossimi giorni avrà un confronto con il presidente Cairo che proverà a convincerlo a sposare il nuovo progetto di Juric. Il brasiliano è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Crotone nella stagione 2021/22 e l'anno successivo è stato riscattato, diventando rossonero a tutti gli effetti per una cifra complessiva di 7,5 milioni. Ora Messias non sembra rientrare più nei piani di Pioli in vista della prossima stagione e dunque una sua cessione in questo momento permetterebbe al Milan di diminuire la minusvalenza sul giocatore.