Calciomercato Torino, piace Boadu: chi è l’attaccante del Monaco

Chi è Boadu?

Myron Boadu nasce il 14 Gennaio 2001 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, da genitori ghanesi. L'attaccante è cresciuto ed ha trascorso la propria infanzia in un quartiere a pochi passi dallo stadio dell'Ajax. Ha iniziato il suo percorso da professionista nelle giovanili dell'AZ Alkmaar, dove ha esordito in prima squadra il 6 maggio 2018 in occasione di un match di campionato contro il PEC Zwolle vinto per 6-0. Il giocatore si è messo in evidenza nella stagione 2019-20 segnando molti gol in campionato: ben 14 in 24 partite. Nel corso della stagione seguente si è confermato come goleador realizzando in campionato ben 15 reti e segnando la sua prima tripletta il 28 febbraio 2021 in AZ-Feyenoord, terminata per 4-2. In quell'occasione è diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a raggiungere questo score dopo Marco Van Basten. Il 4 agosto 2021 il giovane talento è stato acquistato dal Monaco per 17 milioni di euro circa. In campionato il primo anno ha realizzato 4 gol su 31 partite e la stagione successiva su 13 partite totali ne ha messi a segno 3.