Calciomercato Torino, Praet strizza l’occhio ai granata con un “like”

"Sulla trequarti ci vuole un altro uomo. Posso usare Vlasic, Miranchuk, ma manca qualcosa". Con queste parole, Ivan Juric, al termine della gara contro il Monza, ha espresso la volontà di avere un altro trequartista in rosa. A tal proposito, il nome che stuzzica è ovviamente quello di Dennis Praet. Il belga, dopo una buona stagione in maglia granata lo scorso anno, attualmente è in forze al Leicester, dove però non riesce a trovare spazio (soltanto 27 minuti giocati in 3 partite di campionato). Il Toro aveva già provato a riportarlo in granata ad inizio estate, ma le richieste degli inglesi si sono sempre rivelate troppo elevate e la trattativa si è arenata. In questa fase finale di mercato però, come si sa, tutto può succedere, e lo stesso Praet ha voluto lanciare sui social un segnale verso il Toro. Sotto un post Instagram di Urbano Cairo, al commento di torinofcinstaclub che riportava il suo nome, il belga ha infatti voluto mettere "like", dimostrando quindi di essere ancora legato al mondo granata. Intanto, i tifosi si stanno facendo sentire e spingono per un suo ritorno. Il profilo Instagram dello stesso Praet, infatti, è inondato da commenti di supporter granata, che vogliono rivedere il belga a Torino al più presto.